Волгоградец получил срок за шесть блоков сигарет и пачку жвачки

12 Сент. 15:04 2018-09-12T15:05:03+03:00

По найденной карте мужчина купил шесть блоков сигарет и жвачку Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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26-летний волгоградец Михаил Богатырев приговорен к полутора годам колонии условно за кражу денег с чужой банковской карты. Мужчина нашел ее на улице.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда, в феврале 2018 года осужденный нашел на улице банковскую карту с чипом для бесконтактной оплаты покупок. Однако вместо того, чтобы вернуть пропажу хозяйке, он решил потратить имеющиеся на ней деньги.

В ближайшем магазине мужчина купил шесть блоков сигарет и пачку жвачки. При этом он уговорил продавца пробить товар сразу несколькими чеками, чтобы не вводить пин-код. Он требуется для подтверждения операций, превышающих тысячу рублей.

Вскоре мужчину задержали. Свою вину в краже он полностью признал и попросил рассмотреть дело в особом порядке судебного производства.

Приговором Дзержинского районного суда Богатырев был признан виновным в краже и приговорен к полутора годам лишения свободы условно. Однако его адвокат счел приговор слишком суровым, и обжаловал его в областном суде.

Апелляционная инстанция, изучив все материалы дела, оставила приговор районного суда без изменений.