Волгоградец получил срок за шесть блоков сигарет и пачку жвачки
26-летний волгоградец Михаил Богатырев приговорен к полутора годам колонии условно за кражу денег с чужой банковской карты. Мужчина нашел ее на улице.
Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда, в феврале 2018 года осужденный нашел на улице банковскую карту с чипом для бесконтактной оплаты покупок. Однако вместо того, чтобы вернуть пропажу хозяйке, он решил потратить имеющиеся на ней деньги.
В ближайшем магазине мужчина купил шесть блоков сигарет и пачку жвачки. При этом он уговорил продавца пробить товар сразу несколькими чеками, чтобы не вводить пин-код. Он требуется для подтверждения операций, превышающих тысячу рублей.
Вскоре мужчину задержали. Свою вину в краже он полностью признал и попросил рассмотреть дело в особом порядке судебного производства.
Приговором Дзержинского районного суда Богатырев был признан виновным в краже и приговорен к полутора годам лишения свободы условно. Однако его адвокат счел приговор слишком суровым, и обжаловал его в областном суде.
Апелляционная инстанция, изучив все материалы дела, оставила приговор районного суда без изменений.