Волгоградец под видом девушки шантажировал интернет-знакомого интимными фотографиями

12 Сент. 14:30 2018-09-12T14:30:24+03:00

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Прошло то время, когда можно было завязать через интернет серьезные отношения и найти большую светлую любовь. В этом убедился житель Ленинска. Парень познакомился на одном из сайтом с симпатичной девчонкой. Тем нашлось общих очень много. Молодой человек удивлялся, как новая знакомая его хорошо понимает. Вскоре разговор перешел на более интимные моменты и парочка обменялась фривольными фотографиями. После этого его собеседницу как будто подменили. Она вдруг стала требовать от него 10 тысяч рублей в обмен на «молчание». Если же он не переведет деньги, то снимки "ню" окажутся в пабликах города с весьма уничижительными комментариями.

Но парень не поддался на провокацию, а пошел в полицию, чтобы наказать наглую девицу. Силовики по ip-адресу выяснили, где находится компьютер, с которого велась переписка. Как же удивился пострадавший, когда узнал, что на том конце «провода» был парень, а не прекрасная девушка. И интимные фотографии - единственная радость обманутого, скачены с просторов интернета.

- В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по двум статьям: вымогательство и мошенничество. Все материалы передали в суд, который и решит, какое наказание дать обвиняемому, - сообщил «КП-Волгоград» Сергей Пашкевич, прокурор Ленинского района Волгоградской области.