2018-09-12T14:30:07+03:00
Общество

В Волгоградской области селянин избил родственника до потери зрения

Драка между мужчинами вспыхнула из-за электропилы
Сергей ВИКТОРОВ
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Зрение мужчине спасти не удалосьЗрение мужчине спасти не удалосьФото: Алексей БУЛАТОВ
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66-летний житель Киквидзенского районе может на восемь лет оказаться в колонии за драку с собственным родственником. Пострадавший в ходе конфликта лишился зрения.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, нападавший и его жертва встретились на местной свалке. Поводом для «стрелки» стало выяснение отношений – родственник крайне навязчиво и настойчиво просил у мужчины электропилу, чтобы перепилить дрова. В какой-то момент терпение у владельца пилы лопнуло, а свой словесный отказ он подкрепил пятью ударами по лицу потерпевшего.

Вскоре побитый родственник, перенесший недавно сложную операцию на глазах, почувствовал себя плохо и обратился к офтальмологам. Врачи установили, что зрение уже не спасти, а серия ударов обернулась уголовным делом по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Несдержанного родственника задержали. На допросе у следователя он полностью признал свою вину. Сейчас ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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