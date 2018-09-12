Ловкое похищение планшета из скупки попало на видео
В Волгограде полиция задержала 40-летнего мужчину. Его подозревают в краже планшетного компьютера из скупки в Дзержинском районе Волгограда.
Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе УМВД России по Волгограду, в полицию обратился администратор одной из скупок Дзержинского района. Он рассказал, что неизвестный мужчина похитил с витрины, установленной в торговом зале, планшетный компьютер.
Действия ловкого злоумышленника попали в объектив камеры видеонаблюдения. Мужчина подошел к витрине, аккуратно отжал стекло, схватил с витрины планшет, спрятал его под одеждой и вышел из помещения.
Выйти на след злоумышленника помогла видеозапись. Ловким воришкой оказался 40-летний волгоградец, уже сознавшийся в содеянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Местонахождение похищенного планшета устанавливается. Мужчине грозит до пяти лет колонии.
В Волгограде на видео попала кража планшета из скупки.Видео УМВД России по Волгограду! другой источник