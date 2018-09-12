2018-09-12T14:22:55+03:00
Общество

Ловкое похищение планшета из скупки попало на видео

Все действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения [видео]
Сергей ВИКТОРОВ
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Злоумышленник попал в объективы камер наблюдения. Фото: скриншот с записи камеры наблюденияЗлоумышленник попал в объективы камер наблюдения. Фото: скриншот с записи камеры наблюдения
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В Волгограде полиция задержала 40-летнего мужчину. Его подозревают в краже планшетного компьютера из скупки в Дзержинском районе Волгограда.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе УМВД России по Волгограду, в полицию обратился администратор одной из скупок Дзержинского района. Он рассказал, что неизвестный мужчина похитил с витрины, установленной в торговом зале, планшетный компьютер.

Действия ловкого злоумышленника попали в объектив камеры видеонаблюдения. Мужчина подошел к витрине, аккуратно отжал стекло, схватил с витрины планшет, спрятал его под одеждой и вышел из помещения.

Выйти на след злоумышленника помогла видеозапись. Ловким воришкой оказался 40-летний волгоградец, уже сознавшийся в содеянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Местонахождение похищенного планшета устанавливается. Мужчине грозит до пяти лет колонии.

В Волгограде на видео попала кража планшета из скупки.Видео УМВД России по Волгограду! другой источник

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