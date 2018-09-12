2018-09-12T14:01:45+03:00
Общество

Предприниматель из Дубовки торговал поддельным «Адидасом»

Материалы двух административных дел сейчас находятся в суде
Сергей ВИКТОРОВ
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Волгоградская транспортная прокуратура совместно с Астраханской таможней обнаружила в Волгоградской области крупную партию контрафакта. Предприниматель из Дубовки торговал поддельной одеждой и обувью известных брендов.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, индивидуальный предприниматель из Дубовки торговал спортивной одеждой и обувью брендов Adidas и Nike. Однако разрешения правообладателей на использование этих товарных знаков у бизнесмена не было.

Проверяющие подсчитали, что сумма причиненного ущерба владельцам торговых марок превысила 370 тысяч рублей.

На предпринимателя составили два административных протокола, контрафактная продукция изъята из оборота. Материалы административных производств по фактам реалиазации товаров, содержащих незаконное воспроизведение чужого товарного знака уже переданы в Арбитражный суд Волгоградской области для принятия решения.

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