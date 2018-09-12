2018-09-12T13:49:48+03:00
Происшествия

Мужчине, 23 года скрывавшемуся в Чечне, дали 8 лет за убийство в Астрахани

После расправы над знакомым он сменил документы и пустился в бега
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчина 8 лет проведет в колонии.Мужчина 8 лет проведет в колонии.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Житель Чечни о том давнем происшествии в Астрахани почти забыл – 23 года прошло Но полиция, в отличии от совести, все помнила, точнее помнила база дактилоскопических данных.

В 1995 году мужчина вместе с двумя приятелями отмечали очередной удачный день. Правда, не для всех он закончился благополучно. Завязалась обычная бытовая ссора и двое из них набросились на третьего. Сначала били руками и ногами, затем достали ножи и исполосовали жертву. Тело выбросили на берег реки Волги, где его на следующий день нашли местные жители.

В это время один из убийц уже ехал на автобусе в Чечню, откуда он был родом. Там через знакомых сделал новые документы и стал жить поживать и добра наживать. Много не нажил, но всем был даволен. О старом не вспоминал. Пока при проверке местные полицейские у него не сняли «пальчики» и не проверили по базе. Фамилия в паспорте не совпадала с тем, что проходила по «досье», да и товарищ из компьютера вот уже 23 года разыскивался за убийство. Мужчину задержали.

Кстати, срок давности за убийство 25 лет.

Через год Астраханский суд вынес приговор: беглецу дали восемь лет колонии общего режима.

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