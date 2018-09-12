Волгоградка лишилась 65 тысяч, поверив в криптовалюту

12 Сент. 13:36 2018-09-12T13:36:18+03:00

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62-летняя пенсионерка, имеющая представление о современных цифровых технологиях, стала жертвой не менее высокотехнологичных мошенников. Женщина лишилась 65 тысяч рублей.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе УМВД России по Волгограду, женщине на мобильник позвонил неизвестный мужчина. Он попросил продиктовать данные банковской карты, пообещав перевести на нее деньги для покупки криптовалюты.

Доверчивая пенсионерка назвала все необходимые данные своей карты, включая срок ее действия и код на оборотной стороне, а затем неожиданно обнаружила, что с нее списали более 65 тысяч рублей. Только тогда женщина поняла, что ее обманули, и обратилась с заявлением в полицию.

По факту мошенничества сейчас проводится проверка, полиция устанавливает личность мошенника и настоятельно рекомендует волгоградцам не сообщать данные банковских карт неизвестным.