В Волгограде отец полгода избивал 10-летнюю дочь доской от кровати

12 Сент. 12:03 2018-09-12T13:18:28+03:00

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Трудно представить, чего натерпелась бедная 10-летняя девочка от своих горе-родителей. В этой семье четыре сестренки. 10-летняя школьница - самая старшая из них, и именно ей доставалось от папаши больше всех. Как установили следователи Центрального отдела СУ СК по региону, 35-летний отец систематически избивал и оскорблял девочку. Бил и кулаками, и тем, что попадалось под руку, в том числе и доской от детской кроватки. Попадал и по телу, и по голове малышки. Били ее по любому поводу, в том числе за то, что она не помогала матери ухаживать за младшими сестрами. Истязания длились весь этот год, пока об этом не узнали правоохранители.

Хотя, как установили следователи, данная семья уже не раз попадала в поле зрения специалистов ПДН. В 2017-м отца уже лишили родительских прав на эту девочку, как раз за то, что он избивал ее. Теперь на него завели уголовное дело по статье «истязания». Его задержали. Решается вопрос о заключении волгоградца под стражу.

Кроме того, инициирован вопрос о лишении матери родительских прав, уточнили «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.