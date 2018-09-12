2018-09-12T11:40:40+03:00
Спасатель

Два волгоградских школьника спасли степь от большого пожара

Мальчишки тушили сухую траву подручными средствами до приезда пожарных
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Мальчишкам за неравнодушие и самоотверженность вручили благодарности.Мальчишкам за неравнодушие и самоотверженность вручили благодарности.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
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Этим друзьям-мальчишкам из города Жирновска Волгоградской области 13 и 15 лет, а они, в отличие от некоторых взрослых, не губят природу, а наоборот бросились ее спасать, рискуя жизнью. Два юных рыбака не побоялись противостоять степному пожару.

Это произошло в последние дни августа. Друзья отправились на рыбалку к реке Медведица. И только расчехлили удочки, как заметили пожар. Загорелась сухая трава, и огонь стремительно уничтожал все на своем пути. Сообразительные мальчишки первым делом позвонили бабушке и попросили вызвать спасателей к месту ЧП. А пока пожарные расчеты ехали на вызов, ребята бросились тушить огонь подручными средствами. Они делали все, чтобы пожар не распространялся дальше. И именно благодаря им огонь уничтожил всего 200 квадратных метров степной растительности, рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по региону.

Мальчишкам за неравнодушие и самоотверженность вручили благодарности. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Мальчишкам за неравнодушие и самоотверженность вручили благодарности.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Пожар вовремя потушили. А ребят, конечно же, отблагодарили. Героями оказались ученик 6 класса школы №1 Жирновска Владислав Макаров и учащийся 8 класса школы с углубленным изучением отдельных предметов Жирновска Эдуард Виббе. За проявленную смекалку, неравнодушие и самоотверженность, на первых школьных занятиях руководство Жирновской пожарной части и педагоги школ, где обучаются ребята, поблагодарили мальчиков за достойный поступок и вручили им благодарственные письма.

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