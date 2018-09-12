2018-09-12T11:19:41+03:00
Общество

Следователи Волгограда ищут свидетелей аварии с участием молодогвардейца Булатова

Разыскивают водителя и пассажиров белого «Киа», которые были рядом в момент ДТП
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В аварии погибла семья, в том числе двое детей - 5 и 8 лет.В аварии погибла семья, в том числе двое детей - 5 и 8 лет.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Расследование уголовного дела, которое завели на виновника смертельного ДТП Рената Булатова, подходит к концу. Как установили следователи Главка, авария, которая случилась 10 августа на 14-м километре дороги «Волгоград – Краснослободск-Средняя Ахтуба», произошла действительно по вине нарушения ПДД 22-летним молодогвардейцем. Напомним, в том страшном ДТП погибла целая семья: молодые родители и двое их девочек - 5 и 8 лет. Булатов на своем «Додж Рам» лоб в лоб протаранил «Хонда Аккорд», в которой находилась семья.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, уже проведены все необходимые автотехническая и судебно-медицинские экспертизы, заключения которых подтверждают виновность подозреваемого в совершении ДТП. Да и сам Булатов полностью признает свою вину, готов возместить ущерб близким погибших и всячески способствует проведению следственных действий.

Но следователям не хватает для полной картины событий той аварии самых непосредственных свидетелей - водителя и пассажиров белой «Киа Спортаж», которая в момент ДТП ехала как раз перед «Доджем» Булатова. Поэтому следователи обращаются за помощью в розыске этих очевидцев.

Просьба предполагаемых очевидцев данного ДТП обратиться в ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области по адресу: Волгоград, улица Голубинская, 8, кабинет 21 к старшему следователю Ануфриевой Надежде Андреевне, телефон 8 (8442) 304473.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На юге Волгограда двадцать домов 26 сентября отключат от воды
На севере Волгограда обновили выезд на «трешку» через поселок Верхнезареченский
В этом году 89 волгоградских федеральных льготников получили жилищные сертификаты
Жертва капремонта: на юге Волгограда рабочий сорвался с третьего этажа
В Волгоградской области построят комбинат по переработке кукурузы
Нашли и отогрели: волгоградская полиция полночи искала заблудившегося охотника
В Волгограде поймали парочку аферистов, попытавшихся выманить у бизнесмена 3,5 миллиона рублей
На астраханской трассе перевернулась иномарка с узбеками: один погиб, трое в больнице
Новым главой Волжского вновь стал Игорь Воронин
На волгоградца, взявшего в заложники женщину и ребенка, завели уголовное дело
16-летнюю Кристину из Елани ищут уже четвертые сутки
Пьяный волгоградец сел за руль и попал в аварию: один погиб, трое - в больнице
Чистые игры: в Волгограде молодежь на квесте собрала тонны мусора
На юге Волгограда «Калина» врезалась в маршрутку: женщина и подросток в больнице
Автор победного гола Ротора: Мы заслужили победу всей командой
Роберт Евдокимов о матче Ротора и Нижнего Новгорода: Одна из лучших наших игр
С победой: «Ротор» впервые в этом сезоне выиграл со счетом 2:1
Халява: Волгоград стал рекордсменом по очереди за дешевой пиццей
Стоимость минимального набора продуктов для волгоградцев уменьшилась до 3462 рублей