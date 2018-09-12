Следователи Волгограда ищут свидетелей аварии с участием молодогвардейца Булатова

12 Сент. 11:19 2018-09-12T11:19:41+03:00

В аварии погибла семья, в том числе двое детей - 5 и 8 лет. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Разыскивают водителя и пассажиров белого «Киа», которые были рядом в момент ДТП

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Расследование уголовного дела, которое завели на виновника смертельного ДТП Рената Булатова, подходит к концу. Как установили следователи Главка, авария, которая случилась 10 августа на 14-м километре дороги «Волгоград – Краснослободск-Средняя Ахтуба», произошла действительно по вине нарушения ПДД 22-летним молодогвардейцем. Напомним, в том страшном ДТП погибла целая семья: молодые родители и двое их девочек - 5 и 8 лет. Булатов на своем «Додж Рам» лоб в лоб протаранил «Хонда Аккорд», в которой находилась семья.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, уже проведены все необходимые автотехническая и судебно-медицинские экспертизы, заключения которых подтверждают виновность подозреваемого в совершении ДТП. Да и сам Булатов полностью признает свою вину, готов возместить ущерб близким погибших и всячески способствует проведению следственных действий.

Но следователям не хватает для полной картины событий той аварии самых непосредственных свидетелей - водителя и пассажиров белой «Киа Спортаж», которая в момент ДТП ехала как раз перед «Доджем» Булатова. Поэтому следователи обращаются за помощью в розыске этих очевидцев.

Просьба предполагаемых очевидцев данного ДТП обратиться в ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области по адресу: Волгоград, улица Голубинская, 8, кабинет 21 к старшему следователю Ануфриевой Надежде Андреевне, телефон 8 (8442) 304473.