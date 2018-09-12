2018-09-12T14:23:08+03:00
Общество

Для волгоградцев бесплатно споют Юлия Началова, «Ундервуд» и «7Б»

В парке Победы 14 сентября для горожан устроят концерт после выборов
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Юлия Началова споет в парке у стадиона.Юлия Началова споет в парке у стадиона.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
Изменить размер текста:

После выборов в городскую Думу волгоградцам решили сказать «Спасибо за поддержку!». Горожан ждет развлекательная программа 14 сентября в парке Победы напротив стадиона «Волгоград Арена». А наградой за «активную гражданскую позицию» станет концерт с участием молодежных коллективов и приглашенной звездой - на сцену выйдет певица Юлия Началова.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, в парке Победы в пятницу, 14 сентября, с 19 часов будут работать игровые площадки, фотозоны, а сцене в это время будут зажигать группы «Бумеранг», «Ундервуд», «7Б», «Атика». В финале развлекательной программы, которая завершится в 22.30, на сцену выйдет Юлия Началова.

В этот уик-энд волгоградцев ждут много интересных спортивных событий, концерты, театральные премьеры и детские программы - афиша на выходные в Волгограде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На юге Волгограда двадцать домов 26 сентября отключат от воды
На севере Волгограда обновили выезд на «трешку» через поселок Верхнезареченский
В этом году 89 волгоградских федеральных льготников получили жилищные сертификаты
Жертва капремонта: на юге Волгограда рабочий сорвался с третьего этажа
В Волгоградской области построят комбинат по переработке кукурузы
Нашли и отогрели: волгоградская полиция полночи искала заблудившегося охотника
В Волгограде поймали парочку аферистов, попытавшихся выманить у бизнесмена 3,5 миллиона рублей
На астраханской трассе перевернулась иномарка с узбеками: один погиб, трое в больнице
Новым главой Волжского вновь стал Игорь Воронин
На волгоградца, взявшего в заложники женщину и ребенка, завели уголовное дело
16-летнюю Кристину из Елани ищут уже четвертые сутки
Пьяный волгоградец сел за руль и попал в аварию: один погиб, трое - в больнице
Чистые игры: в Волгограде молодежь на квесте собрала тонны мусора
На юге Волгограда «Калина» врезалась в маршрутку: женщина и подросток в больнице
Автор победного гола Ротора: Мы заслужили победу всей командой
Роберт Евдокимов о матче Ротора и Нижнего Новгорода: Одна из лучших наших игр
С победой: «Ротор» впервые в этом сезоне выиграл со счетом 2:1
Халява: Волгоград стал рекордсменом по очереди за дешевой пиццей
Стоимость минимального набора продуктов для волгоградцев уменьшилась до 3462 рублей