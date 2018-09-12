Для волгоградцев бесплатно споют Юлия Началова, «Ундервуд» и «7Б»

12 Сент. 11:10 2018-09-12T14:23:08+03:00

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После выборов в городскую Думу волгоградцам решили сказать «Спасибо за поддержку!». Горожан ждет развлекательная программа 14 сентября в парке Победы напротив стадиона «Волгоград Арена». А наградой за «активную гражданскую позицию» станет концерт с участием молодежных коллективов и приглашенной звездой - на сцену выйдет певица Юлия Началова.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, в парке Победы в пятницу, 14 сентября, с 19 часов будут работать игровые площадки, фотозоны, а сцене в это время будут зажигать группы «Бумеранг», «Ундервуд», «7Б», «Атика». В финале развлекательной программы, которая завершится в 22.30, на сцену выйдет Юлия Началова.

В этот уик-энд волгоградцев ждут много интересных спортивных событий, концерты, театральные премьеры и детские программы - афиша на выходные в Волгограде.