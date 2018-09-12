2018-09-12T10:50:06+03:00
Общество

Интерактивный музей Волгограда приглашает первокурсников на Парад студенчества

15 сентября студенты смогут посетить выставки по льготной цене
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Студенты смогут посетить выставки 15 сентября по 50 рублей с человека.Студенты смогут посетить выставки 15 сентября по 50 рублей с человека.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Безусловно, в каждом волгоградском вузе в эти дни проходят торжественные мероприятия посвящения в студенты первокурсников, ведь для них с 1 сентября начался новый этап в жизни. А вот в интерактивном музее «Россия - моя история» решили сделать единый праздник для всех наших первокурсников -колледжей, техникумов, университетов и академий. Подобные торжества проходят по всей России в один день - 15 сентября и Волгоград присоединяется к этой всероссийской акции под названием «Парад студенчества».

- Начнется праздник с красочного шествия - первокурсники и студенты-активисты под барабанную дробь с флагами и речевками пройдут по центру Волгограда. А в 16.00 у музея - в пойме реки Царицы - состоится праздничный концерт, - рассказывают «КП-Волгоград» в региональном комитете культуры.

Кроме того, в этот день студенты смогут посетить выставки интерактивного музея по льготной цене - 100 рублей в человека. А для групп студентов стоимость экскурсии обойдется еще дешевле: до 10 человек - по цене 500 рублей на группу, группе до 20-ти человек – 50 рублей с каждого.

- При этом входные билеты для студентов при заказе экскурсионного обслуживания будут бесплатными, - уточняют в музее.

Исторический парк будет открыт для посетителей с 11.00 до 20.00.

Записаться на экскурсию и уточнить дополнительную информацию можно по телефону: 8 (8442) 97 91 81, ежедневно кроме понедельника, с 10-00 до 18-00.

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