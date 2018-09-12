Пожар на даче под Волгоградом оставил вдовцом пожилого мужчину

12 Сент. 09:52 2018-09-12T09:52:39+03:00

Пожилой мужчина сумел спастись из горящего дома, его супруга погибла

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Страшная трагедия разыгралась в одном из дачных обществ Дубовского района Волгоградской области. Там в огне пожара погибла 80-летняя пенсионерка.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного службы «01» во вторник, 11 сентября, рано утром. В селе Пичуга на территории дачного общества «Юбилейное» загорелся блочный дом по всей площади.

Пожарные расчеты 35-й пожарно-спасательной части ликвидировали пожар за считанные минуты и спасли из горящего дома 79-летнего владельца дачи. Мужчина с травмами и ожогами доставлен в больницу.

Позже, при разборе завалов, пожарные обнаружили тело погибшей 80-летней супруги погибшего. Причину пожара предстоит установить специалистам испытательной пожарной лаборатории. Они сейчас работают на месте происшествия.