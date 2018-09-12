В Волге нашли тело 19-летнего волгоградца Миши Наумова

12 Сент. 09:35 2018-09-12T10:00:33+03:00

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Печальное известие: 19-летнего Михаила Наумова из Волжского, которого искали пять дней, нашли мертвым. Как рассказали «КП-Волгоград» в правоохранительных органах региона, тело мальчишки вчера, 11 сентября, обнаружили в Волге в районе четвертого агрегата плотины Волжской ГЭС.

По всем приметам и одежде, в которой нашли парня, - это тот самый Михаил Наумов. Его разыскивали с 7 сентября.

Напомним, молодой волжанин ушел из дома ночью 7 сентября. Ушел, хлопнув дверью. Больше его никто не видел. Родные и близкие до последнего надеялись, что мальчишка просто загулял и найдется. Но, все оказалось трагичнее.

«Почему ж вы детки так жизнь не цените?», - сокрушаются волгоградцы, которые вместе с родными переживали за пропавшего мальчишку. Волонтеры и неравнодушные люди выражают соболезнования родным.