В Волжском две сестры отравились таблетками

12 Сент. 08:19 2018-09-12T08:19:37+03:00

Две сестры из Волжского наглотались таблеток по недосмотру взрослых Фото: Екатерина СИМОХИНА

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Пятилетняя волжанка и ее трехлетняя сестра оказались на больничной койке по недосмотру взрослых. Девочки наглотались таблеток.

Как рассказали «КП-Волгоград» в экстренных службах региона, утром вторника, 11 сентября, в токсикологическое отделение больницы №25 доставили двух сестер из Волжского. Обе девочки наглотались таблеток. Родители оставили упаковку с лекарствами в зоне досягаемости. Девчушки же, увидев блестящий блистер, решили попробовать таблетки на вкус.

Сейчас обе сестренки находятся под наблюдением медиков, им оказывается вся необходимая помощь. Некоторое время им придется провести в больнице.

Кроме того, в больнице оказалась и шестилетняя девочка из Дзержинского района. Ее привезли каретой «скорой помощи» диагнозом «отравление жидкостью для электронных сигарет». Врачи также оказали девочке первую помощь и оставили на некоторое время под наблюдением.