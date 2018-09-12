2018-09-12T08:19:37+03:00
Общество

В Волжском две сестры отравились таблетками

Девочки попали в токсикологию из-за недосмотра взрослых
Сергей ВИКТОРОВ
Поделиться:
Две сестры из Волжского наглотались таблеток по недосмотру взрослыхДве сестры из Волжского наглотались таблеток по недосмотру взрослыхФото: Екатерина СИМОХИНА
Изменить размер текста:

Пятилетняя волжанка и ее трехлетняя сестра оказались на больничной койке по недосмотру взрослых. Девочки наглотались таблеток.

Как рассказали «КП-Волгоград» в экстренных службах региона, утром вторника, 11 сентября, в токсикологическое отделение больницы №25 доставили двух сестер из Волжского. Обе девочки наглотались таблеток. Родители оставили упаковку с лекарствами в зоне досягаемости. Девчушки же, увидев блестящий блистер, решили попробовать таблетки на вкус.

Сейчас обе сестренки находятся под наблюдением медиков, им оказывается вся необходимая помощь. Некоторое время им придется провести в больнице.

Кроме того, в больнице оказалась и шестилетняя девочка из Дзержинского района. Ее привезли каретой «скорой помощи» диагнозом «отравление жидкостью для электронных сигарет». Врачи также оказали девочке первую помощь и оставили на некоторое время под наблюдением.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На юге Волгограда двадцать домов 26 сентября отключат от воды
На севере Волгограда обновили выезд на «трешку» через поселок Верхнезареченский
В этом году 89 волгоградских федеральных льготников получили жилищные сертификаты
Жертва капремонта: на юге Волгограда рабочий сорвался с третьего этажа
В Волгоградской области построят комбинат по переработке кукурузы
Нашли и отогрели: волгоградская полиция полночи искала заблудившегося охотника
В Волгограде поймали парочку аферистов, попытавшихся выманить у бизнесмена 3,5 миллиона рублей
На астраханской трассе перевернулась иномарка с узбеками: один погиб, трое в больнице
Новым главой Волжского вновь стал Игорь Воронин
На волгоградца, взявшего в заложники женщину и ребенка, завели уголовное дело
16-летнюю Кристину из Елани ищут уже четвертые сутки
Пьяный волгоградец сел за руль и попал в аварию: один погиб, трое - в больнице
Чистые игры: в Волгограде молодежь на квесте собрала тонны мусора
На юге Волгограда «Калина» врезалась в маршрутку: женщина и подросток в больнице
Автор победного гола Ротора: Мы заслужили победу всей командой
Роберт Евдокимов о матче Ротора и Нижнего Новгорода: Одна из лучших наших игр
С победой: «Ротор» впервые в этом сезоне выиграл со счетом 2:1
Халява: Волгоград стал рекордсменом по очереди за дешевой пиццей
Стоимость минимального набора продуктов для волгоградцев уменьшилась до 3462 рублей