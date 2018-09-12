В Волгограде иномарка подбила троллейбус

12 Сент. 07:55 2018-09-12T09:28:13+03:00

Троллейбус и Mercedes столкнулись на пересечении проспекта Жукова с улицей Хорошева. Фото: скриншот с камер наблюдения

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Столкновение легкового автомобиля Mercedes и троллейбуса произошло рано утром на проспекте Жукова в Дзержинском районе Волгограда.

Как сообщает «КП-Волгоград», авария произошла в 7:13 на пересечении проспекта Жукова и улицы Хорошева. Водитель легкового Mercedes куда-то очень торопился и проскочил перекресток на запрещающий сигнал светофора, зацепив троллейбус.

К счастью, удар оказался несильным, никто из пассажиров троллейбуса не пострадал. Транспортные средства также получили незначительные механические повреждения, и уже спустя 10 минут оба участника аварии покинули место ДТП, выполнив все необходимые для этого формальности. На движении троллейбусов задержка из-за аварии практически не сказалась, сейчас этот вид общественного транспорта функционирует в штатном режиме. На дорожном движении авария так же никак не сказалась.