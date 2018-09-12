В Волгограде иномарка подбила троллейбус
Столкновение легкового автомобиля Mercedes и троллейбуса произошло рано утром на проспекте Жукова в Дзержинском районе Волгограда.
Как сообщает «КП-Волгоград», авария произошла в 7:13 на пересечении проспекта Жукова и улицы Хорошева. Водитель легкового Mercedes куда-то очень торопился и проскочил перекресток на запрещающий сигнал светофора, зацепив троллейбус.
К счастью, удар оказался несильным, никто из пассажиров троллейбуса не пострадал. Транспортные средства также получили незначительные механические повреждения, и уже спустя 10 минут оба участника аварии покинули место ДТП, выполнив все необходимые для этого формальности. На движении троллейбусов задержка из-за аварии практически не сказалась, сейчас этот вид общественного транспорта функционирует в штатном режиме. На дорожном движении авария так же никак не сказалась.
Mercedes не пропустил троллейбус.! другой источник