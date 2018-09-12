Волгоградцы больше всего страдают от давления, онкологии и диабета

12 Сент. 07:31 2018-09-12T07:31:27+03:00

Диспансеризацию уже прошли почти 300 тысяч человек Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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280 тысяч волгоградцев проверили свое здоровье в рамках акции «Диспансеризация выходного дня». До конца года медики намерены проверить здоровье у 416 тысяч человек.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области, больше волгоградцев страдают от болезней системы кровообращения, новообразований и сахарного диабета. Основные причины возникновения заболеваний – нерациональное питание, недостаточная физическая активность, ожирение, курение и повышенное давление.

Чтобы своевременно выявить заболевание и назначить профилактическое лечение, в Волгоградской области проводится диспансеризация выходного дня – каждую третью субботу месяца горожане и жители области могут бесплатно проверить свое здоровье, получить направление на дополнительное обследование и рекомендации специалистов. Это позволяет выявить заболевание на ранней стадии и оперативно начать лечение.