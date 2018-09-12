Волгоградцы больше всего страдают от давления, онкологии и диабета
280 тысяч волгоградцев проверили свое здоровье в рамках акции «Диспансеризация выходного дня». До конца года медики намерены проверить здоровье у 416 тысяч человек.
Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области, больше волгоградцев страдают от болезней системы кровообращения, новообразований и сахарного диабета. Основные причины возникновения заболеваний – нерациональное питание, недостаточная физическая активность, ожирение, курение и повышенное давление.
Чтобы своевременно выявить заболевание и назначить профилактическое лечение, в Волгоградской области проводится диспансеризация выходного дня – каждую третью субботу месяца горожане и жители области могут бесплатно проверить свое здоровье, получить направление на дополнительное обследование и рекомендации специалистов. Это позволяет выявить заболевание на ранней стадии и оперативно начать лечение.