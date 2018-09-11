2018-09-11T22:53:01+03:00
Общество

У вас Ленина не найдется? - музей собирает память о вожде

Выставку организуют в честь 45-летия памятника в Красноармейском районе
Екатерина МАЛИНИНА
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Внимание в этом году к Ленину - особенное: кто-то выставку организует, кто-то красит в "золото".Внимание в этом году к Ленину - особенное: кто-то выставку организует, кто-то красит в "золото".Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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У вас в гараже завалялся бюст Ленина или есть марки с изображением вождя и вы не знаете, что с ним делать? Тогда эта информация для вас. Мемориально–исторический музей собирает экспонаты для выставки «В поисках Ленина». Такую необычную для современного общества экспозицию приурочили к 45-летию открытия памятника Ленину в Красноармейском районе.

Отдельный комплекс «LENIN XXI века» предлагают сделать из того, что принесут волгоградцы. Сотрудники музея надеются увидеть необычные значки, марки, открытки, сувениры и другие вещи, связанные с образом вождя пролетариата. И было бы замечательно, чтобы у народных экспонатов были интересные истории.

Хранителям раритетных вещей можно позвонить по телефону 55-01-51 (доб. 1102, 1103, 1104), а можно прийти в музей по адресу: улица Гоголя, 10 с 10-00 до 18-00.

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