Волгоградцы освоили рейсы в Челябинск, Самару и Краснодар

11 Сент. 21:19 2018-09-11T21:19:48+03:00

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Волгоградский аэропорт в этом году пережил «золотое» время, когда в июне принимал десятки рейсов в день. Сейчас в обновленных залах гораздо меньше людей. Но все же есть положительные тенденции. Специалисты воздушной гавани посчитали, сколько через них прошло пассажиров в августе месяце – 109493 человека. Это на четыре процента больше, чем раньше.

Плюс получился за счет путешественников на внутренних рейсах. Волгоградцы летают в Самару, Краснодар, Казань, Сочи и даже Челябинск – все эти рейсы регулярные. Авиакомпании увеличили частоту рейсов и среднюю загрузку.

А вот загруженность самолетов за границу упала на 15 процентов. И даже груза везут туда меньше. Кстати, это совпадает и с данными от турагенств. Люди переориентировались на внутрироссийский отдых. Он обходится все же дешевле, чем тур на Кипр или в Египет.