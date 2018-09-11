2018-09-11T17:19:40+03:00
Общество

Волгоград попал в число дешевых городов для осеннего отдыха

Сутки пребывания для семьи обойдутся менее полутора тысяч рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Осенью самое время путешествовать по золотым городам России.Осенью самое время путешествовать по золотым городам России.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Если летом люди стремятся к морю, оздоровить детей во время школьных каникул, то осень - блаженная пора для отпуска на двоих. Каждый город России по-своему красив в золотом одеянии осенней листвы, но не всякий доступен по карману туристов. В помощь небогатым путешественникам специалисты портала Tvil.ru составили ТОП-10 самых недорогих городов для поездок этой осенью.

Волгоград, кстати, попал в эту «десятку». Главным условияем попадания было недорогое проживание - до полутора тысяч рублей. В Волгограде стоимость проживания в сутки для пары из двух человек в среднем оценили в размере 1,45 тысячи рублей.

За такие же деньги можно снять жилье этой осенью в Воронеже и Симферополе. Чуть дешевле - 1,4 тысячи - в Саратове и Таганроге. А в Краснодаре и вовсе можно поселиться за 1,15 тысяч рублей в сутки.

- Рейтинг подготовлен по данным анализа броней отелей и апартаментов с 1 сентября по 31 октября 2018 года, - уточняют аналитики портала.

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