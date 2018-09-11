«Горпитомник» вырастил для Волгограда три тысячи саженцев

11 Сент. 17:04 2018-09-11T17:04:48+03:00

Раньше саженцы власти закупали в других регионах, теперь выращивают собственные. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Специалисты МКП «Горпитомник» вырастили на своих участках несколько тысяч молодых деревьев. И уже этой осенью они передадут их коммунальным службам, чтобы те высадили саженцы в парках и скверах.

Деревья самые разнообразные: есть и привычные нам яблони, сирень, клен, ясень и каштаны, а есть диковинки - айланта, катальпа, скумпии… В октябре они украсят улицы и зоны отдыха в Центральном, Советском и Тракторозаводском районах.

В мэрии Волгограда напоминают, что весной этого года в Волгограде уже высадили более 1500 многолетних растений. Новые деревья появились в парке Победы напротив стадиона, у стадиона «Зенит», в ЦПКиО и во дворах.

Кстати, МКП «Горпитомник» получило второе рождение в Волгограде в 2016 году. Раньше коммунальных структурам приходилось закупать саженцы в районах области или вообще в других регионах, сейчас в Волгограде налаживается работа собственного питомника.