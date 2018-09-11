2018-09-11T17:04:48+03:00
Общество

«Горпитомник» вырастил для Волгограда три тысячи саженцев

Осенью молодые деревья высадят в городских зонах отдыха
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Раньше саженцы власти закупали в других регионах, теперь выращивают собственные.Раньше саженцы власти закупали в других регионах, теперь выращивают собственные.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Специалисты МКП «Горпитомник» вырастили на своих участках несколько тысяч молодых деревьев. И уже этой осенью они передадут их коммунальным службам, чтобы те высадили саженцы в парках и скверах.

Деревья самые разнообразные: есть и привычные нам яблони, сирень, клен, ясень и каштаны, а есть диковинки - айланта, катальпа, скумпии… В октябре они украсят улицы и зоны отдыха в Центральном, Советском и Тракторозаводском районах.

В мэрии Волгограда напоминают, что весной этого года в Волгограде уже высадили более 1500 многолетних растений. Новые деревья появились в парке Победы напротив стадиона, у стадиона «Зенит», в ЦПКиО и во дворах.

Кстати, МКП «Горпитомник» получило второе рождение в Волгограде в 2016 году. Раньше коммунальных структурам приходилось закупать саженцы в районах области или вообще в других регионах, сейчас в Волгограде налаживается работа собственного питомника.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На юге Волгограда двадцать домов 26 сентября отключат от воды
На севере Волгограда обновили выезд на «трешку» через поселок Верхнезареченский
В этом году 89 волгоградских федеральных льготников получили жилищные сертификаты
Жертва капремонта: на юге Волгограда рабочий сорвался с третьего этажа
В Волгоградской области построят комбинат по переработке кукурузы
Нашли и отогрели: волгоградская полиция полночи искала заблудившегося охотника
В Волгограде поймали парочку аферистов, попытавшихся выманить у бизнесмена 3,5 миллиона рублей
На астраханской трассе перевернулась иномарка с узбеками: один погиб, трое в больнице
Новым главой Волжского вновь стал Игорь Воронин
На волгоградца, взявшего в заложники женщину и ребенка, завели уголовное дело
16-летнюю Кристину из Елани ищут уже четвертые сутки
Пьяный волгоградец сел за руль и попал в аварию: один погиб, трое - в больнице
Чистые игры: в Волгограде молодежь на квесте собрала тонны мусора
На юге Волгограда «Калина» врезалась в маршрутку: женщина и подросток в больнице
Автор победного гола Ротора: Мы заслужили победу всей командой
Роберт Евдокимов о матче Ротора и Нижнего Новгорода: Одна из лучших наших игр
С победой: «Ротор» впервые в этом сезоне выиграл со счетом 2:1
Халява: Волгоград стал рекордсменом по очереди за дешевой пиццей
Стоимость минимального набора продуктов для волгоградцев уменьшилась до 3462 рублей