Ушел из жизни именитый волгоградский музыкант Виктор Кузьминский

11 Сент. 16:38 2018-09-11T16:38:26+03:00

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В последние годы Виктор Кузьминский работал в столице, но в Волгограде его помнят и любят. Ведь именно сюда, в наш город, он приехал после окончания Киевской консерватории, и именно с Волгоградским симфоническим оркестром добился успеха. Он был одним из ведущих музыкантов оркестра. После ушел работать в областное управление культуры, где был заместителем начальника.

В Москву его пригласили директором Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов в составе Российского национального музея музыки. Кем он и трудился в последние годы. А буквально месяц назад его назначили директором Московского государственного историко-этнографического театра. Его только успели представить коллективу. Но, жизнь распорядилась иначе.

- Он останется в памяти коллег как профессионал, беззаветно преданный своему делу, - говорят «КП-Волгоград» в облкомкультуры.

Волгоградцы выражают глубокие соболезнования родным и близким Виктора Феликсовича.