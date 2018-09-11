Волгоградец обещал за три миллиона закрыть уголовное дело, а получил три года "строгача"

11 Сент. 15:35 2018-09-11T17:00:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд Центрального района был суров, но справедлив, к аферистам, которые пытались нажиться на своем знакомом. Зачинщик и «идейный вдохновитель» Евгений Любименко отправится на 3,5 года в колонию строгого режима. А его 81-летней бабушке-соучастнице Эльвире Бондаренко дали 2,5 года условно.

Как рассказали «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, эту парочку обвинили в «покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». В марте Любименко и Бондаренко узнали о том, что на их обеспеченного знакомого хотят завести уголовное дело. Тот пожаловался, мол, следователи проверку организовали. И тут родственничкам пришла идея «развести» знакомого на деньги. Они пообещали за 3 миллиона рублей добиться отказа в возбуждении дела. Заявили, мол, деньги пойдут на взятки правоохранителям.

Но знакомый сдал мошенников. При передаче муляжа с деньгами аферистов и задержали сотрудники ГУ МВД по региону. Оперативное сопровождение вело УФСБ по Волгоградской области.

Предварительное следствие проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами, - уточняют в облпрокуратуре.