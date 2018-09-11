2018-09-11T12:50:55+03:00
Происшествия

Под Астраханью на рыбалке живьем сгорел турист из столицы

Мужчина погиб в огне
Наталья ГЛАЗУНОВА
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К сожалению, у многих рыбалка часто сопровождается пьянкой. А потом заканчивается такой отдых не богатым уловом, а трагическими сводками правоохранителей. Вот еще одно такое ЧП случилось в Астраханской области: мужчина сгорел на рыбалке. В прямом смысле этого слова.

Трагедия произошла 9 сентября в Харабалинском районе. Три жителя Московской области на машине приехали отдохнуть в займищную зону села Михайловка. Остановились на полянке, разбили палатку, разожгли костер, накрыли стол и стали распивать спиртные напитки. «Наотдыхались» так, что уснули. А искры от непотушенного костра ветром перекинуло на сухую траву. Огонь в считанные секунды охватил все, что находилось на полянке: загорелась и машина туристов, и палатка, в которой спал москвич.

- От полученных ожогов мужчина в палатке скончался на месте, - сообщают «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

Двоим его друзьям удалось спастись. Ахтубинские следователи проводят процессуальную проверку по факту гибели жителя Московской области, устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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