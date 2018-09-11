2018-09-11T12:54:15+03:00
Общество

Мы чудом успели отскочить: появилось видео, как многотонный прицеп таранит остановку на юге Волгограда

Лишь по счастливой случайности авария обошлась без пострадавших [видео]
Сергей ВИКТОРОВ
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Лишь чудом никто не пострадал. Фото: Андрея БеляеваЛишь чудом никто не пострадал. Фото: Андрея Беляева
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Тяжелый груженый полуприцеп протаранил автобусную остановку в Красноармейском районе Волгограда. Авария произошла несколько минут назад на остановке «Проспект героев Сталинграда».

Как рассказали «КП-Волгоград» очевидцы, тягач КАМАЗ с полуприцепом ехал со стороны моста через Волго-Донской канал. При торможении на светофоре полуприцеп отсоединился от тягача и, проехав несколько метров, въехал в ограждение автобусной остановки. Металлический забор оказался разрушен, однако все же смог остановить многотонный неуправляемый прицеп.

- Мы чудом успели отскочить, - говорят очевидцы ЧП.

К счастью, авария обошлась без пострадавших – люди, ждущие на остановке автобус, вовремя заметили летящую на них груду металла, и успели отскочить в сторону. Сейчас на проспекте Героев Сталинграда наблюдается небольшой затор. Водитель грузовика пытается убрать аварийный прицеп с проезжей части. Причины случившегося выясняют полицейские.

В Волгограде полуприцеп протаранил автобусную остановку.Видео Александра Касаева! другой источник

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