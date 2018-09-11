2018-09-11T11:52:17+03:00
Общество

В Волгограде детей с ожирением больше, чем в среднем по России

Каждый четвертый волгоградец страдает от избыточного веса
Наталья ГЛАЗУНОВА
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К сожалению, с каждым годом толстых подростков становится все больше.К сожалению, с каждым годом толстых подростков становится все больше.Фото: Евгения ГУСЕВА
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О здоровом образе жизни и правильном питании говорят сегодня все чаще, но людей, страдающих от избыточного веса, все больше. Эта тенденция характерная не только для Волгоградской области, а для всей России. Так, по данным НИИ питания РАМН каждый четвертый россиянин (26%) страдает от ожирения. Примерно 50% мужчин и 60% женщин старше 30 лет имеют избыточную массу тела.

В Волгоградской области ожирение тоже занимает одно из ведущих мест среди заболеваний эндокринной системы населения. Но самое страшное, что ожирением чаще стали страдать дети и подростки.

- В 2017 году среди волгоградцев зарегистрировано 8374 новых случая ожирения, из них 2195 случаев - у детей, 633 случая - у подростков, - рассказали «КП-Волгоград» в региональном Роспотребнадзоре.

На данный момент уровень заболеваемости ожирением у детей и подростков в Волгоградской области уже превышает среднероссийские показатели: у детей 537,7 человек на 100 тыс. детского населения против 363,3 по РФ; у подростков 929,5 человек на 100 тыс. подросткового населения против 733,4 по РФ.

Специалисты регионального ведомства напоминают, что именно с ожирением связан рост сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и бесплодия. По статистике ожирение является причиной 56% преждевременных смертей от неинфекционных болезней.

Вдумайтесь в эти цифры, и откажитесь лишний раз от сладкого и жирного!

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