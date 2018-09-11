Под Волгоградом мужчина сжег автомобиль замначальника полиции
37-летний житель Калача-на-Дону пошел под суд за поджег чужого автомобиля. Пострадавшим по делу проходит замначальника ОМВД России по Калачевскому району.
Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, вечером 9 июля к офицеру полиции постучались соседи. Они рассказали, что по улицам ездит автомобиль с пьяным водителем за рулем.
Полицейский вызвал сотрудников ГИБДД. Они задержали пьяного водителя и составили на него протокол за отказ от прохождения от медосвидетельстования.
Спустя несколько часов злоумышленник решил отомстить полицейскому. Под покровом ночи он пришел на парковку, где стоял автомобиль офицера, сунул в горловину топливного бака тряпку, пропитанную бензином, и поджег.
«Вычислить» и задержать поджигателя было несложно. Он сразу же во всем признался и рассказал, что таким образом отомстил высокопоставленному полицейскому за то, что его лишили «прав».
Сейчас уголовное дело по факту умышленного уничтожения чужого имущества передано в суд.