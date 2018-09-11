2018-09-11T13:34:55+03:00
Общество

Подростки из Камышина обворовали церковную лавку

Молодые воришки унесли больше 200 серебряных колец [видео]
Сергей ВИКТОРОВ
Поделиться:
Подростки обчистили церковную лавку в одном из супермаркетов КамышинаПодростки обчистили церковную лавку в одном из супермаркетов КамышинаФото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Двое подростков-рецидивистов задержаны полицейскими межмуниципального отдела полиции «Камышинский» за кражу. Молодые воришки обчистили церковную лавку.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, 10 сентября в полицию обратилась 65-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестные ночью обокрали церковную лавку, расположенную в одном из круглосуточных супермаркетов Камышина.

Вскоре полиция задержала двух подозреваемых в краже. Ими оказались двое подростков. Одному всего 16 лет, другому 17. Однако оба уже имели проблемы с законом. Задержанные рассказали, что обратили внимание на то, что торговые точки на территории супермаркета никем не охраняются. Ночью они зашли в супермаркет и украли из церковной лавки более 200 серебряных колец. Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей. Но воришки не учли, что их действия снимают камеры видеонаблюдения.

Все похищенные драгоценности изъяты и возвращены владельцам. В отношении подростков возбуждено уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба». Им грозит до пяти лет колонии.

В Камышине подростки обворовали церковную лавку.Видео ГУ МВД России по Волгоградской области! другой источник

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На юге Волгограда двадцать домов 26 сентября отключат от воды
На севере Волгограда обновили выезд на «трешку» через поселок Верхнезареченский
В этом году 89 волгоградских федеральных льготников получили жилищные сертификаты
Жертва капремонта: на юге Волгограда рабочий сорвался с третьего этажа
В Волгоградской области построят комбинат по переработке кукурузы
Нашли и отогрели: волгоградская полиция полночи искала заблудившегося охотника
В Волгограде поймали парочку аферистов, попытавшихся выманить у бизнесмена 3,5 миллиона рублей
На астраханской трассе перевернулась иномарка с узбеками: один погиб, трое в больнице
Новым главой Волжского вновь стал Игорь Воронин
На волгоградца, взявшего в заложники женщину и ребенка, завели уголовное дело
16-летнюю Кристину из Елани ищут уже четвертые сутки
Пьяный волгоградец сел за руль и попал в аварию: один погиб, трое - в больнице
Чистые игры: в Волгограде молодежь на квесте собрала тонны мусора
На юге Волгограда «Калина» врезалась в маршрутку: женщина и подросток в больнице
Автор победного гола Ротора: Мы заслужили победу всей командой
Роберт Евдокимов о матче Ротора и Нижнего Новгорода: Одна из лучших наших игр
С победой: «Ротор» впервые в этом сезоне выиграл со счетом 2:1
Халява: Волгоград стал рекордсменом по очереди за дешевой пиццей
Стоимость минимального набора продуктов для волгоградцев уменьшилась до 3462 рублей