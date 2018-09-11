Подростки из Камышина обворовали церковную лавку

11 Сент. 11:25 2018-09-11T13:34:55+03:00

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Двое подростков-рецидивистов задержаны полицейскими межмуниципального отдела полиции «Камышинский» за кражу. Молодые воришки обчистили церковную лавку.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, 10 сентября в полицию обратилась 65-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестные ночью обокрали церковную лавку, расположенную в одном из круглосуточных супермаркетов Камышина.

Вскоре полиция задержала двух подозреваемых в краже. Ими оказались двое подростков. Одному всего 16 лет, другому 17. Однако оба уже имели проблемы с законом. Задержанные рассказали, что обратили внимание на то, что торговые точки на территории супермаркета никем не охраняются. Ночью они зашли в супермаркет и украли из церковной лавки более 200 серебряных колец. Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей. Но воришки не учли, что их действия снимают камеры видеонаблюдения.

Все похищенные драгоценности изъяты и возвращены владельцам. В отношении подростков возбуждено уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба». Им грозит до пяти лет колонии.