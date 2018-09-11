В Волгоградской области сбили девочку и бабушку

11 Сент. 11:19 2018-09-11T11:19:42+03:00

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11-летняя девочка и 71-летняя женщина получили травмы в результате двух аварий. ДТП произошли в Петров Вале и Волжском.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, первая авария произошла в 7:40 в Волжском. 59-летний водитель на Mercedes ехал по улице Ленина. Напротив дома №13 он сбил 11-летнюю школьницу. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия ребенок оказался на больничной койке.

Еще одна авария произошла в Камышине в 19:30. 30-летний мужчина, управляя ВАЗ-2114, ехал по улице Ленина в городе Петров Вал. Напротив дома №58 он сбил 71-летнюю женщину – она ехала на велосипеде по краю проезжей части. Водитель сразу же вызвал к месту происшествия «скорую помощь» и ГИБДД. Велосипедистку с различными травмами доставили в больницу.