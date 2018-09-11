На трассе под Волгоградом «Ладу» зажало между двумя фурами
Столкновение двух грузовиков и отечественной легковушки произошло утром понедельника, 10 сентября, в Дубовском районе Волгоградской области. В результате аварии пострадал один человек.
Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в 8:43. 34-летний дальнобойщик из Ростовской области ехал на грузовике Iveco по трассе Волгоград – Сызрань. На 645-м километре дороги, в городе Дубовке он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «Ладу Калину» - ее водитель остановился, включил сигнал левого поворота и пропускал встречный поток транспорта, чтобы повернуть на автозаправочную станцию.
От удара легковушку выбросило на полосу встречного движения, прямо под колеса еще одной фуры – DAF.
В результате двойного столкновения пострадал водитель «Калины». Мужчина с различными травмами оказался в Дубовской ЦРБ.