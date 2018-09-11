На трассе под Волгоградом «Ладу» зажало между двумя фурами

11 Сент. 11:13 2018-09-11T11:14:16+03:00

Водитель "Калины" с различными травмами оказался в больнице Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Столкновение двух грузовиков и отечественной легковушки произошло утром понедельника, 10 сентября, в Дубовском районе Волгоградской области. В результате аварии пострадал один человек.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в 8:43. 34-летний дальнобойщик из Ростовской области ехал на грузовике Iveco по трассе Волгоград – Сызрань. На 645-м километре дороги, в городе Дубовке он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «Ладу Калину» - ее водитель остановился, включил сигнал левого поворота и пропускал встречный поток транспорта, чтобы повернуть на автозаправочную станцию.

От удара легковушку выбросило на полосу встречного движения, прямо под колеса еще одной фуры – DAF.

В результате двойного столкновения пострадал водитель «Калины». Мужчина с различными травмами оказался в Дубовской ЦРБ.