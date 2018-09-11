Волгоград возглавил ТОП-5 городов России по популярности у футбольных фанатов

11 Сент. 10:47 2018-09-11T10:53:53+03:00

Матчи "Ротора", несмотря на их плохую игру, всегда проходят при заполненных трибунах. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Наш город – в лидерах по посещаемости матчей ФНЛ

Изменить размер текста: A A

В Волгограде все-таки самые лучшие футбольные болельщики, самые преданные и самые активные. Они поддерживают «Ротор», несмотря ни на что. И именно благодаря им Волгоград стал лидером по посещаемости матчей среди городов России, чьи команды играют в Футбольной Национальной Лиге (Олимп-Первенство ФНЛ). Такой рейтинг составили специалисты агентства ТурСтат, проанализировав данные о посещаемости стадионов на матчах ФНЛ по итогам 10 туров сезона 2018/2019.

ТОП-5 этот выглядит так:

Волгоград (28 670 зрителей за матч)

Саранск (24 249 зрителей)

Нижний Новгород (24 030 зрителей)

Калининград (9 110 зрителей)

Хабаровск (5 039 зрителей).

И хотя "Ротор" в этом сезоне не радует болельщиков победами, домашние матчи сине-голубых всегда проходят при заполненных трибунах.

В «пятерку» самых посещаемых матчей Олимп-ФНЛ этого сезона также попали сразу два матча волгоградского футбольного клуба:

Ротор-Луч: Волгоград, 30 611 зрителей, 22 июля 2018

Ротор-Факел: Волгоград, 29 673 зрителей, 26 августа 2018.

Больше волгоградской арены собрал только стадион Нижнего Новгорода, где местный клуб играл против «Авангарда» (игра проходила 26 августа 2018-го и собрала 31 369 зрителей). Кстати, 4 и 5 места «пятерки» посещаемости игр ФНЛ также достались Нижнему Новгороду.