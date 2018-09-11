Волгоградцы накопили почти 700 миллионов долгов за тепло

11 Сент. 10:41 2018-09-11T10:44:26+03:00

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Руководство ТСЖ «Хользунова, 16» стало фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту причинения ущерба путем злоупотребления доверием. Компания задолжала 300 тысяч рублей за тепло и горячую воду.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ООО «Концессии теплоснабжения», долг накопился за два года. ТСЖ упорно отказывалось платить по выставленным счетам. Лишь после вынесения решения суда и возбужденного исполнительного производства, часть долга удалось погасить. Тем не менее, даже несмотря на действия приставов долг продолжал расти. В итоге деятельностью ТСЖ заинтересовались правоохранительные органы.

Отметим, это далеко не первый случай возбуждения уголовного дела за долги перед ресурсоснабжающими организациями. Председатель ТСЖ «Братский» стал фигурантом уголовного дела по статье «Злоупотребление полномочиями». Управляющая организация накопила 2,9 миллиона рублей долга. Топ-менеджеры УК «Энерго-Инвест» и «УЖФ «КОР» проходят по делам о мошенничестве. Общая сумма долга двух управляющих организаций – 43,8 миллиона рублей.

В целом же, 108 управляющих компаний и 129 ТСЖ имеют долги за тепло и горячую воду. ТСЖ должны «Концессиям теплоснабжения» 94 миллиона, управляющие компании задолжали 603 миллиона. Еще 16 миллионов – долг жителей частного сектора и многоэтажек с непосредственным способом управления.