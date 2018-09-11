Чиновники сэкономили на ремонт еще одного двора в Волгограде

11 Сент. 09:57 2018-09-11T09:57:15+03:00

В проект благоустройства попал еще один двор из Красноармейского района.

В этом году в порядок приведут территорию у дома №68 по улице Доценко

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Жителям домов №68 и 68-а, а также их соседям из дома №2 из переулка Обводного, что в Красноармейском районе Волгограда, можно сказать, повезло. Двор, который находится между этими домами, в последний момент попал в список на благоустройство проекта «Формирование комфортной городской среды». Деньги на ремонт этого двора не были заложены в бюджете изначально, но чиновники смогли сэкономить на конкурсных процедурах и эти за эти деньги отремонтировать еще один двор.

Проект преобразования уже готов, все пожелания жителей учтены, и как только на аукционе выберут подрядчика, здесь сразу приступят к работам.

Как в остальных дворах, попавших в проект, здесь обновят асфальт на проезжей части и на тротуарах, установят новую игровую площадку, и новые светильники и ограждения, а также спортивно-оздоровительный комплекс. По согласованию с жителями оборудуют и систему видеонаблюдения.

Напомним, в этом году под благоустройство попали дворы, объединяющие свыше 50-ти домов.

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