Под Волгоградом к 2020 году уберут восемнадцать свалок

11 Сент. 09:37 2018-09-11T09:37:52+03:00

А к 2030 году в Волгоградской области обещают убрать все незаконные свалки. Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

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Все места, которые в прошлом веке были выделены под свалки в Среднеахтубинском районе, уже давно закрыты для размещения отходов. Но закрыть закрыли, а захламленные участки так и остались. Сегодня, наконец-то принято решение об их рекультивации. Все благодаря тому, что эти мероприятия попали в проект «Чистая страна», который на 80% финансируется из госбюджета.

- Общая площадь загрязненных земель в районе составляет чуть более 62 гектаров, на которых накоплено более 300 тысяч кубометров отходов, - отмечают в облкомприроды.

Обещают, что за два года все эти свалки уберут.

В облкомприроде также напоминают, что подобные мероприятия охватили и другие районы. Так, в Урюпинске завершен первый этап ликвидации городской свалки, в этом году полностью зачищена территория крупной кировской свалки в Волгограде. Также чиновники комитета намерены включить в приоритетные проект еще две свалки: в Камышине и в Дубовке. В планах экологов до 2030 года полностью ликвидировать накопленный экологический ущерб на территории региона.