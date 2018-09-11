2018-09-11T08:52:42+03:00
Общество

В природном парке Щербаковский задержали браконьеров с пятью километрами сетей

В банду входили двое мужчин и две женщины
Сергей ВИКТОРОВ
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У браконьеров изъяли более 200 килограммов рыбыУ браконьеров изъяли более 200 килограммов рыбыФото: ГУ МВД по Волгоградской области
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В Камышинском районе Волгоградской области полиция ликвидировала банду браконьеров. Злоумышленников задержали на особо охраняемой природной территории.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, организовал банду 38-летний камышанин. Кроме него в преступную группу входили 58-летний мужчина и две женщины. Они организовали рыболовный стан на территории природного парка. При помощи лодок и запрещенных снастей ловили рыбу и раков, добычу продавали.

Общая протяженность изъятых сетей - пять километров Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Общая протяженность изъятых сетей - пять километровФото: ГУ МВД по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Браконьеров задержали с поличным на берегу Волги. У них изъяли более пяти километров сетей, две лодки, иностранный внедорожник, раколовки, более 200 килограммов свежей и замороженной рыбы. По факту незаконной добычи водных биоресурсов, совершенной организованной группой, возбуждено уголовное дело. Организатор банды арестован, его подельники находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до пяти лет колонии.

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