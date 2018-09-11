В Волгоградской области снизился уровень безработицы
Территориальный орган государственной статистики по Волгоградской области посчитал количество безработных, зарегистрированных на территории региона за второй квартал 2018 года. Количество людей, сидящих без работы, снизилось.
Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградстате, по данным выборочного обследования рабочей силы за второй квартал 2018 года уровень безработицы, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизился на 0,7%, а по сравнению с первым кварталом текущего года – стал меньше на 0,3 процента. При этом безработных женщин на 0,7% больше, чем мужчин.
Специалисты Волгоградстата отмечают, что уровень занятости населения составил 57,7%, при этом в городе уровень безработицы ниже, чем на селе, а наибольший процент занятых приходится на людей с высшим образованием в возрасте от 30 до 34 лет.
При этом напомним, что по данным статистики, у волгоградцев стабильно растут зарплаты. Как следствие, люди стали больше тратить.