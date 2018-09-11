2018-09-11T07:56:49+03:00
Общество

В Волгоградской области снизился уровень безработицы

Статистика утверждает, что безработных стало меньше, чем в прошлом году, на 0,7%
Сергей ВИКТОРОВ
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В деревне безработных больше, чем в городеВ деревне безработных больше, чем в городеФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Территориальный орган государственной статистики по Волгоградской области посчитал количество безработных, зарегистрированных на территории региона за второй квартал 2018 года. Количество людей, сидящих без работы, снизилось.

Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградстате, по данным выборочного обследования рабочей силы за второй квартал 2018 года уровень безработицы, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизился на 0,7%, а по сравнению с первым кварталом текущего года – стал меньше на 0,3 процента. При этом безработных женщин на 0,7% больше, чем мужчин.

Специалисты Волгоградстата отмечают, что уровень занятости населения составил 57,7%, при этом в городе уровень безработицы ниже, чем на селе, а наибольший процент занятых приходится на людей с высшим образованием в возрасте от 30 до 34 лет.

При этом напомним, что по данным статистики, у волгоградцев стабильно растут зарплаты. Как следствие, люди стали больше тратить.

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