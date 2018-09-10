30 тысяч волгоградцев устроились на работу через службу занятости

10 Сент. 20:53 2018-09-10T21:13:45+03:00

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Оказывается, найти работу не так-то и сложно. По крайней мере, власти приводят весьма оптимистичные цифры от службы занятости по Волгоградской области. За восемь месяцев этого года новое место работы получили 30 тысяч обратившихся к ним соискателей. Причем половина из них устроилась через ярмарки вакансий. Их учреждение проводит чуть ли не каждую неделю. И в Волгограде и в Камышине, и в Михайловке и в других крупных городах.

Такая форма общения соискателя и работодателя упрощает всю процедуру, сокращает расстояние между ними. Это не резюме по почте, а личный контакт.

Кстати, так находят работу и люди с ограниченными возможностями. Им предоставляют особые льготные условия, а сами предприятия – налоговые преференции .

На ярмарках свои вакансии предлагают ООО «Еврохим-ВолгаКалий», ОАО «Волгограднефтемаш», ООО «ВОЛГАБАС», ОАО «ЕПК Волжский», ООО «Камышинский крановый завод», ООО «Каргилл Новоаннинский», ООО «ТекстильПром», ООО «Хлебозавод №5».

Всего же в базе службы занятости сейчас есть 33 тысячи рабочих мест.