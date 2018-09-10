2018-09-10T21:09:37+03:00
Общество

Волгоградцы увидят шесть лучших короткометражек фильма 2018 года

В Волгограде пройдет фестиваль Kinematic Shorts
Екатерина МАЛИНИНА
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Фестиваль Kinematic Shorts проходит в десяти российских городах. И Волгоград вошел в этот список. Так что волгоградцам повезло, они смогут увидеть лучшие короткометражные фильмы последнего года.

На конкурс пришло около трех тысяч заявок с разных уголков планеты. И компетентное жюри (сценаристы, режиссеры, продюсеры) сумело выбрать из них всего шесть работ. Авторы кинолент получат дипломы. А вот победителем назовут только один. Какой – решать обычным зрителям. Им предложат после просмотра высказать свое мнение на сайте фестиваля.

Волгоградцы увидят индийскую драму «Поддельный кункум», американский фильм «Не геройствуй», английскую комедию «Гарнитура», фильм из Бельгии «Катастрофа», работу «Современное искусство» из Словении, американскую криминальную комедию «Как тебе район?».

Все фильмы покажут 15 сентября в креативном пространстве «Икра». Начало – 18-00. Вход 250 рублей. Льготный – 200 рублей.

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