2018-09-10T17:27:28+03:00
Общество

В Волгограде отремонтировали половину переезда на Землячки

Рабочим МУП «Метроэлектротранс» потребовалось меньше недели на ремонт первой половины переезда через трамвайные пути
Сергей ВИКТОРОВ
Поделиться:
Комментарии: comments7
На перекрестке улицы Землячки и проспекта Жукова продолжается ремонт трамвайных путей. Фото: администрации ВолгоградаНа перекрестке улицы Землячки и проспекта Жукова продолжается ремонт трамвайных путей. Фото: администрации Волгограда
Изменить размер текста:

Бригады МУП «Метроэлектротранс» с опережением графика закончили ремонт первой половины переезда через трамвайные пути, расположенного на пересечении улицы Землячки с проспектом Жукова. Они уже заменили рельсы и шпалы, сейчас завершают укладку асфальта.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации года, работы по капитальному ремонту трамвайных путей начались 4 сентября. Бригады трудятся по ночам, чтобы не создавать препятствий для движения трамваев. Днем дорожники лишь укладывают асфальт, а это никак не влияет на движение электротранспорта.

Со вторника, 11 сентября, рабочие службы пути МУП «Метроэлектротранс» приступят ко второму этапу ремонта трамвайных путей. С завтрашнего дня отремонтированный участок откроется для движения автотранспорта, а рабочие начнут менять рельсы на другой стороне переезда. Всего им предстоит заменить 75 метров рельсов и 138 шпал. Кроме того, изношенную плитку, уложенную между рельсов, заменят асфальтом, уложенным практически вровень с рельсами – это повысит скорость проезда пересечения с трамвайными путями и повысит комфорт для автомобилистов.

Добавим, что на время работ движение автотранспорта по улице Землячки осуществляется по двум полосам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На юге Волгограда двадцать домов 26 сентября отключат от воды
На севере Волгограда обновили выезд на «трешку» через поселок Верхнезареченский
В этом году 89 волгоградских федеральных льготников получили жилищные сертификаты
Жертва капремонта: на юге Волгограда рабочий сорвался с третьего этажа
В Волгоградской области построят комбинат по переработке кукурузы
Нашли и отогрели: волгоградская полиция полночи искала заблудившегося охотника
В Волгограде поймали парочку аферистов, попытавшихся выманить у бизнесмена 3,5 миллиона рублей
На астраханской трассе перевернулась иномарка с узбеками: один погиб, трое в больнице
Новым главой Волжского вновь стал Игорь Воронин
На волгоградца, взявшего в заложники женщину и ребенка, завели уголовное дело
16-летнюю Кристину из Елани ищут уже четвертые сутки
Пьяный волгоградец сел за руль и попал в аварию: один погиб, трое - в больнице
Чистые игры: в Волгограде молодежь на квесте собрала тонны мусора
На юге Волгограда «Калина» врезалась в маршрутку: женщина и подросток в больнице
Автор победного гола Ротора: Мы заслужили победу всей командой
Роберт Евдокимов о матче Ротора и Нижнего Новгорода: Одна из лучших наших игр
С победой: «Ротор» впервые в этом сезоне выиграл со счетом 2:1
Халява: Волгоград стал рекордсменом по очереди за дешевой пиццей
Стоимость минимального набора продуктов для волгоградцев уменьшилась до 3462 рублей