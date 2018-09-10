В Волгограде отремонтировали половину переезда на Землячки

10 Сент. 17:27 2018-09-10T17:27:28+03:00

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Бригады МУП «Метроэлектротранс» с опережением графика закончили ремонт первой половины переезда через трамвайные пути, расположенного на пересечении улицы Землячки с проспектом Жукова. Они уже заменили рельсы и шпалы, сейчас завершают укладку асфальта.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации года, работы по капитальному ремонту трамвайных путей начались 4 сентября. Бригады трудятся по ночам, чтобы не создавать препятствий для движения трамваев. Днем дорожники лишь укладывают асфальт, а это никак не влияет на движение электротранспорта.

Со вторника, 11 сентября, рабочие службы пути МУП «Метроэлектротранс» приступят ко второму этапу ремонта трамвайных путей. С завтрашнего дня отремонтированный участок откроется для движения автотранспорта, а рабочие начнут менять рельсы на другой стороне переезда. Всего им предстоит заменить 75 метров рельсов и 138 шпал. Кроме того, изношенную плитку, уложенную между рельсов, заменят асфальтом, уложенным практически вровень с рельсами – это повысит скорость проезда пересечения с трамвайными путями и повысит комфорт для автомобилистов.

Добавим, что на время работ движение автотранспорта по улице Землячки осуществляется по двум полосам.