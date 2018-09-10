В Волгограде пропала пенсионерка с коробкой из-под леденцов вместо кошелька

10 Сент. 15:55 2018-09-10T15:55:34+03:00

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Волонтеры и полиция ищут без вести пропавшую 81-летнюю пенсионерку. Женщина пропала в районе Казачьего рынка в микрорайоне Жилгородок.

Как рассказали «КП-Волгоград» в поисковом объединении «Лиза Алерт Волгоград», 81-летняя Зоя Павлова ушла в воскресенье, 9 сентября, с рынка Казачий в Дзержинском районе Волгограда, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы «потеряшки» - рост 157 сантиметров, худощавого телосложения, седые волосы, на руке царапина.

В день исчезновения была одета в летний голубой халат, сиренево-белую теплую кофту, бело-черные шлепки. С собой у нее был коричневый пакет и коробка из-под леденцов. Женщина использовала ее в качестве кошелька.

Также волонтеры отмечают, что женщина страдает возрастными проблемами с памятью, и может утверждать, что ей 83 года. Она нуждается в медицинской помощи.

Просьба ко всем, кто владеет информацией о местонахождении пропавшей женщины или видел ее, позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.