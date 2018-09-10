В Волгограде скончался Анатолий Козлов – участник Сталинградской битвы

10 Сент. 14:46 2018-09-10T15:12:28+03:00

Анатолий Козлов прошел всю войну и участвовал в Параде Победы в 45-м на Красной площади. Фото: Наталья ГЛАЗУНОВА

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9 сентября ушла из жизни легенда – в Волгограде на 97-м году жизни скончался участник Сталинградской битвы Анатолий Козлов. Он был одним из тех, кто прошел всю войну – с Грозного, откуда его призвали в июне 1941-го до Вены. Он командовал стрелковым взводом 275 дивизии, воевал под Калачом-на-Дону, а потом под Сталинградом в декабре 1942 года принимал участие в разгроме армии генерал-лейтенанта Манштейна. Он выжил в Курской дуге, освобождал Будапешт и Вену. А в 1945-м шел по Красной Площади с товарищами в Параде Победы.

Войну окончил в звании капитана. Уволен в запас в 1968 году в звании полковника.

Но даже после этого Анатолий Козлов не ушел почивать, он участвовал в общественной деятельности до последнего дня, будучи председателем секции «Участники Сталинградской битвы» волгоградского Совета ветеранов.

- Было очень тяжело, шли тяжелейшие бои, но Сталинградская битва стала эталоном мужества. И я сделал все, чтобы никто из наших героев не был забыт и ничто не забыто. Сегодня я завещаю все это вам, - обращался через "КП-Волгоград" Анатолий Козлов к подрастающему поколению, - и прошу одного – беречь!

«Комсомолка» выражает свои соболезнования родным и близким Анатолия Венедиктовича.

СПРАВКА «КП»

Анатолий Козлов – Почетный ветеран Волгоградской области. Награжден орденом Отечественной войны I степени; орденом Отечественной войны II степени; орденом Красной Звезды; медалью «За боевые заслуги»; двумя медалями «За оборону Сталинграда»; медалью «За взятие Вены»; медалью «За взятие Будапешта»; награжден Высшей общественной наградой России орденом «Пламенеющее сердце».