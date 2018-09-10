2018-09-10T15:12:28+03:00
Общество

В Волгограде скончался Анатолий Козлов – участник Сталинградской битвы

Ветерану было 97 лет
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Анатолий Козлов прошел всю войну и участвовал в Параде Победы в 45-м на Красной площади.Анатолий Козлов прошел всю войну и участвовал в Параде Победы в 45-м на Красной площади.Фото: Наталья ГЛАЗУНОВА
Изменить размер текста:

9 сентября ушла из жизни легенда – в Волгограде на 97-м году жизни скончался участник Сталинградской битвы Анатолий Козлов. Он был одним из тех, кто прошел всю войну – с Грозного, откуда его призвали в июне 1941-го до Вены. Он командовал стрелковым взводом 275 дивизии, воевал под Калачом-на-Дону, а потом под Сталинградом в декабре 1942 года принимал участие в разгроме армии генерал-лейтенанта Манштейна. Он выжил в Курской дуге, освобождал Будапешт и Вену. А в 1945-м шел по Красной Площади с товарищами в Параде Победы.

Войну окончил в звании капитана. Уволен в запас в 1968 году в звании полковника.

Но даже после этого Анатолий Козлов не ушел почивать, он участвовал в общественной деятельности до последнего дня, будучи председателем секции «Участники Сталинградской битвы» волгоградского Совета ветеранов.

- Было очень тяжело, шли тяжелейшие бои, но Сталинградская битва стала эталоном мужества. И я сделал все, чтобы никто из наших героев не был забыт и ничто не забыто. Сегодня я завещаю все это вам, - обращался через "КП-Волгоград" Анатолий Козлов к подрастающему поколению, - и прошу одного – беречь!

«Комсомолка» выражает свои соболезнования родным и близким Анатолия Венедиктовича.

СПРАВКА «КП»

Анатолий Козлов – Почетный ветеран Волгоградской области. Награжден орденом Отечественной войны I степени; орденом Отечественной войны II степени; орденом Красной Звезды; медалью «За боевые заслуги»; двумя медалями «За оборону Сталинграда»; медалью «За взятие Вены»; медалью «За взятие Будапешта»; награжден Высшей общественной наградой России орденом «Пламенеющее сердце».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На юге Волгограда двадцать домов 26 сентября отключат от воды
На севере Волгограда обновили выезд на «трешку» через поселок Верхнезареченский
В этом году 89 волгоградских федеральных льготников получили жилищные сертификаты
Жертва капремонта: на юге Волгограда рабочий сорвался с третьего этажа
В Волгоградской области построят комбинат по переработке кукурузы
Нашли и отогрели: волгоградская полиция полночи искала заблудившегося охотника
В Волгограде поймали парочку аферистов, попытавшихся выманить у бизнесмена 3,5 миллиона рублей
На астраханской трассе перевернулась иномарка с узбеками: один погиб, трое в больнице
Новым главой Волжского вновь стал Игорь Воронин
На волгоградца, взявшего в заложники женщину и ребенка, завели уголовное дело
16-летнюю Кристину из Елани ищут уже четвертые сутки
Пьяный волгоградец сел за руль и попал в аварию: один погиб, трое - в больнице
Чистые игры: в Волгограде молодежь на квесте собрала тонны мусора
На юге Волгограда «Калина» врезалась в маршрутку: женщина и подросток в больнице
Автор победного гола Ротора: Мы заслужили победу всей командой
Роберт Евдокимов о матче Ротора и Нижнего Новгорода: Одна из лучших наших игр
С победой: «Ротор» впервые в этом сезоне выиграл со счетом 2:1
Халява: Волгоград стал рекордсменом по очереди за дешевой пиццей
Стоимость минимального набора продуктов для волгоградцев уменьшилась до 3462 рублей