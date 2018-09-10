2018-09-10T14:05:57+03:00
Спорт

13 и 14 сентября в Волгограде сразятся сборные Кубы и России по боксу

На арену выйдут сильнейшие боксеры – чемпионы мира и олимпийских игр
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с сайта Волгоградской федерации по боксуФото с сайта Волгоградской федерации по боксу
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О том, что в Волгограде пойдет турнир по боксу между сборными Кубы и России, говорили давно. Теперь уже точно известно: мероприятие пройдет 13 и 14 сентября в ВолгоградЭКСПО (хотя изначально планировали, что такой зрелищный турнир пройдет на «Волгоград Арене», но, видимо, не договорились).

Но именитые боксеры в Волгоград таки приедут. Как рассказали «КП-Волгоград» в областной федерации бокса, эта встреча – один из отборочных этапов накануне чемпионата мира, который планируют провести в Сочи в 2019 году. Куба привезет в Волгоград основной состав: десять сильнейших боксеров - чемпионов мира и Олимпийских игр. А российская сборная будет представлена первым и вторым составом.

В первый день соревнований - 13 сентября – на арену выйдет и волгоградец Максим Бабанин. В его категории - свыше 91 кило – с кубинской стороны приедет Хосе Лардуэ Гомес (+91).

Начало боев – в 19.00.

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