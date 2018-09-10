Волгоградских школьников приглашают на курсы юных железнодорожников

10 Сент. 13:06 2018-09-10T13:06:44+03:00

Ребята попробуют себя и в роли машиниста, и в роли проводников. Фото: Екатерина СИМОХИНА

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Тебе 12-15 лет? Ты живешь в Волгограде? Любишь поезда и мечтаешь примерить на себя роль машиниста? Тогда тебе прямая дорога в кружок «Юный железнодорожник», который открыли на отреставрированной Приволжской детской железной дороге.

Курсы юных железнодорожников абсолютно бесплатные для ребят.

- В течение сентября-октября мы набираем учеников 5-8 классов, - уточняют «КП-Волгоград» в Приволжской железной дороге. – С ноября по апрель дети учат теорию вождение, а с мая по октябрь будут закреплять свои знания на практике. Опытные инструкторы познакомят ребят с особенностями всех «железнодорожных» профессий: что входит в обязанности машиниста тепловоза, что должен знать и уметь проводник и осмотрщик вагона, что делает специалист путевого хозяйства.

В ходе обучения ребята также участвуют в различных конкурсах и проектах Приволжской магистрали: викторины, выставки, посещение железнодорожных предприятий Волгоградского региона и многое другое

ВАЖНО!

Более подробную информацию о приеме и времени работы можно узнать у специалистов Приволжской детской железной дороги, расположенной по адресу:

Волгоград, ул. Калинина, 14 (пойма реки Царица) в рабочие дни с 9:00 до 18:00.

Телефон в Волгограде: 8 (8442) 90-42-85.