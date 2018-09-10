Волгоградец лишился закопанного в землю полумиллиона

10 Сент. 12:39 2018-09-10T12:39:18+03:00

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72-летний пенсионер из Среднеахтубинского района лишился 520 тысяч рублей. Мужчина решил, что лучший способ сохранить деньги – не положить их в банк, а спрятать. А еще лучше – закопать.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, к стражам порядка мужчина обратился только тогда, когда перекопал весь огород в поисках «заначки». Он рассказал полицейским, что накопил 520 тысяч рублей. Чтобы сохранить деньги в безопасности, он герметично упаковал купюры, выбрал во дворе дома в поселке Лебяжья Поляна укромное местечко, вырыл яму, положил в нее деньги, и закопал.

Спустя время мужчине вдруг понадобились его кровно заработанные. Он взял лопату и пошел туда, где спрятал деньги. Вот только заветного свертка там уже не было.

Взволнованный пенсионер перекопал весь участок в поисках денег. Однако безуспешно – деньги как сквозь землю провалились. Лишь спустя неделю безуспешных поисков мужчина решил обратиться в полицию. Сейчас поиском полумиллиона рублей занимаются оперативники.