2018-09-10T12:15:18+03:00
Общество

В Астрахани Шумахер помог раскрыть кражу из машины

Добычей злоумышленников стали всего полторы тысячи рублей
Сергей ВИКТОРОВ
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Служебная полицейская собака Гранд Астра Шумахер помогла полицейским из Астрахани раскрыть кражу из микроавтобуса, принадлежащего индивидуальному предпринимателю. Собака довела полицейских до дома, где жил один из воришек.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе УМВД России по Астраханской области, в полицию обратился индивидуальный предприниматель. Мужчина рассказал, что припарковал свой микроавтобус Ford Transit в металлическом гараже, а когда он снова вернулся за машиной, то увидел, что из салона пропала борсетка с документами и 19 тысячами рублей – дневной выручкой из двух продуктовых магазинов.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что злоумышленники попали в гараж, разобрав одну из стенок. В ходе осмотра места происшествия полицейские обратили внимание на следы, ведущие от гаража, и пригласили кинолога с собакой. Гранд Астра Шумахер тут же взяла след и привела полицейских к дому одного из воришек. Вскоре задержали и его подельника.

Злоумышленниками оказались двое 18-летних молодых людей. Один из них ночью при помощи отвертки разобрал гараж, а второй стоял «на шухере». Злоумышленники забрали борсетку, вытащили оттуда полторы тысячи рублей, а остальное выбросили в реку Жиротопка.

Воришки во всем признались и возместили причиненный ущерб. Уголовное дело по факту кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору, уже передано в суд.

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