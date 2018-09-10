В Астрахани Шумахер помог раскрыть кражу из машины
Служебная полицейская собака Гранд Астра Шумахер помогла полицейским из Астрахани раскрыть кражу из микроавтобуса, принадлежащего индивидуальному предпринимателю. Собака довела полицейских до дома, где жил один из воришек.
Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе УМВД России по Астраханской области, в полицию обратился индивидуальный предприниматель. Мужчина рассказал, что припарковал свой микроавтобус Ford Transit в металлическом гараже, а когда он снова вернулся за машиной, то увидел, что из салона пропала борсетка с документами и 19 тысячами рублей – дневной выручкой из двух продуктовых магазинов.
Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что злоумышленники попали в гараж, разобрав одну из стенок. В ходе осмотра места происшествия полицейские обратили внимание на следы, ведущие от гаража, и пригласили кинолога с собакой. Гранд Астра Шумахер тут же взяла след и привела полицейских к дому одного из воришек. Вскоре задержали и его подельника.
Злоумышленниками оказались двое 18-летних молодых людей. Один из них ночью при помощи отвертки разобрал гараж, а второй стоял «на шухере». Злоумышленники забрали борсетку, вытащили оттуда полторы тысячи рублей, а остальное выбросили в реку Жиротопка.
Воришки во всем признались и возместили причиненный ущерб. Уголовное дело по факту кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору, уже передано в суд.