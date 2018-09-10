2018-09-10T12:13:02+03:00
Звезды

Волгоградцев приглашают 12 сентября в собор Александра Невского на литургию

В день памяти великого князя в храме будет служить митрополит
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Уже сегодня к собору приезжают молодожены и приходят верующие.Уже сегодня к собору приезжают молодожены и приходят верующие.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В среду 12 сентября православные отмечают день памяти святого благоверного великого князя Александра Невского. В Волгограде, как вы знаете, строится собор в его честь. Поэтому, конечно же, в этот день здесь будет отслужена Божественная литургия.

Совершит молебен митрополит Волгоградский и Камышинский Герман в сослужении епископов Урюпинского и Новоаннинского Елисея, Калачевского и Палласовского Иоанна и Городищенского, викария Волгоградской епархии Феоктиста и сонма волгоградского духовенства.

Литургия начнется в 9 часов утра.

- Всех православных верующих приглашаем на эту службу, - говорит «КП-Волгоград» пресс-секретарь Волгоградской епархии.

Напомним, что первый камень в основание собора Александра Невского в волгограде заложили в апреле 2016-го. Сегодня он уже на 22 метра возвышается над землей. Уже отлили колокола для звонницы, и приступили к внутреннему убранству. Многие молодожены уже сейчас приезжают к собору после торжественной церемонии.

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