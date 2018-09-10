2018-09-10T11:55:55+03:00
Общество

Власти Волгограда через суд заставили отремонтировать спортзал в школе №15

Роспотребнадзор проконтролирует, как чиновники устранят нарушения
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В последние годы власти наконец-то обратили внимание на ужасное состояние спортзалов в школах Волгоградской области. И проблема сдвинулась с мертвой точки. Но не везде. Так, в школе №15 Советского района Волгограда спортзал по сей день в отвратительном состоянии. Специалисты регионального Роспотребнадзора уже неоднократно – с 2016 по май 2018-го - предупреждали и руководство учебного заведения и местных чиновников о необходимости привести спортзал и раздевалки в надлежащий вид, но их предписания игнорировались.

Тогда специалисты ведомства пошли другим путем: они подали в суд на администрацию Волгограда. Основанием послужили многочисленные нарушения санитарных норм, выявленные в школе. Роспотребнадзор потребовал от администрации выделить школе субсидию на ремонт.

И вот 8 августа Советский райсуд удовлетворил исковые требования ведомства в полном объеме и обязал администрацию Волгограда обеспечить финансирование ремонта спортзала и раздевалок в СШ №15.

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