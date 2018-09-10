2018-09-10T11:20:01+03:00
Общество

Волгоградский Росреестр регистрирует права на недвижимость в штатном режиме

Но задержка обработки и выдачи документов еще есть
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Сбой в системе Росреестра из-за аварии в центре обработки данных произошел три недели назад - 20 августа 2018. Из-за недоступности Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в 49 регионах страны, в том числе в Волгоградской области, затормозились сделки купли-продажи жилья, срывалось получение уже одобренной банками ипотеки, затягивалось оформление прав собственности на недвижимость. На сегодняшний день авария ликвидирована, Россреестр в штатном режиме обрабатывает заявления, которые поступают в ведомство. Но скопившиеся документы еще не обработаны.

- Задержка в обработке ранее полученных документов еще есть, она будет устранена в ближайшее время. Мы делаем все возможное для ускорения обработки заявлений, которые накопились во время сбоя в системе, - сообщили «КП-Волгоград» в управлении Росреестра по Волгоградской области.

В федеральном Росреестре сообщили, что планируют завершить перевод баз ЕГРН на резервные мощности за пару недель.

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