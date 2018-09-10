2018-09-10T10:46:16+03:00
Общество

Пьяный волгоградец пытался зарубить топором участкового

Сейчас мужчине грозит до пяти лет колонии
Сергей ВИКТОРОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

34-летний житель Краснооктябрьского района задержан за применение насилия в отношении представителя власти. Мужчина кинулся с топором на участкового.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, утром субботы, 8 сентября в полицию позвонила 37-летняя женщина. Она рассказала полицейским, что 34-летний брат угрожает убить ее.

К месту происшествия сразу же приехала следственно-оперативная группа. На шум мотора из калитки дома по улице Победы вышел пьяный мужчина. В руках у него был топор. Увидев участкового, злоумышленник перехватил топор поудобнее и пошел на участкового.

Полицейские скрутили агрессора, заковали его в наручники и доставили в отдел полиции. Следователями Краснооктябрьского следственного отдела СУ СКР по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Задержанному грозит до пяти лет колонии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На юге Волгограда двадцать домов 26 сентября отключат от воды
На севере Волгограда обновили выезд на «трешку» через поселок Верхнезареченский
В этом году 89 волгоградских федеральных льготников получили жилищные сертификаты
Жертва капремонта: на юге Волгограда рабочий сорвался с третьего этажа
В Волгоградской области построят комбинат по переработке кукурузы
Нашли и отогрели: волгоградская полиция полночи искала заблудившегося охотника
В Волгограде поймали парочку аферистов, попытавшихся выманить у бизнесмена 3,5 миллиона рублей
На астраханской трассе перевернулась иномарка с узбеками: один погиб, трое в больнице
Новым главой Волжского вновь стал Игорь Воронин
На волгоградца, взявшего в заложники женщину и ребенка, завели уголовное дело
16-летнюю Кристину из Елани ищут уже четвертые сутки
Пьяный волгоградец сел за руль и попал в аварию: один погиб, трое - в больнице
Чистые игры: в Волгограде молодежь на квесте собрала тонны мусора
На юге Волгограда «Калина» врезалась в маршрутку: женщина и подросток в больнице
Автор победного гола Ротора: Мы заслужили победу всей командой
Роберт Евдокимов о матче Ротора и Нижнего Новгорода: Одна из лучших наших игр
С победой: «Ротор» впервые в этом сезоне выиграл со счетом 2:1
Халява: Волгоград стал рекордсменом по очереди за дешевой пиццей
Стоимость минимального набора продуктов для волгоградцев уменьшилась до 3462 рублей