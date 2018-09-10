Пьяный волгоградец пытался зарубить топором участкового

10 Сент. 09:27 2018-09-10T10:46:16+03:00

Сейчас мужчине грозит до пяти лет колонии

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34-летний житель Краснооктябрьского района задержан за применение насилия в отношении представителя власти. Мужчина кинулся с топором на участкового.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, утром субботы, 8 сентября в полицию позвонила 37-летняя женщина. Она рассказала полицейским, что 34-летний брат угрожает убить ее.

К месту происшествия сразу же приехала следственно-оперативная группа. На шум мотора из калитки дома по улице Победы вышел пьяный мужчина. В руках у него был топор. Увидев участкового, злоумышленник перехватил топор поудобнее и пошел на участкового.

Полицейские скрутили агрессора, заковали его в наручники и доставили в отдел полиции. Следователями Краснооктябрьского следственного отдела СУ СКР по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Задержанному грозит до пяти лет колонии.