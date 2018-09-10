2018-09-10T08:52:38+03:00
Общество

На трассе под Волгоградом иномарка из Дагестана протаранила фуру

В результате аварии один человек погиб, еще двое госпитализированы
Сергей ВИКТОРОВ
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Молодой водитель из Дагестана погиб на месте ДТПМолодой водитель из Дагестана погиб на месте ДТПФото: Екатерина СИМОХИНА
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Волгоградская полиция рассказала подробности страшной аварии, произошедшей днем воскресенья, 9 сентября, во Фроловском районе Волгоградской области. Иномарка из Дагестана протаранила волгоградскую фуру.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в 11:15. По предварительной информации, 23-летний водитель из Дагестана ехал на автомобиле Hyundai Solaris по трассе Москва – Волгоград. На 818-м километре дороги он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в седельный тягач Scania с полуприцепом-рефрижератором.

В результате аварии водитель Hyundai погиб на месте, двое его пассажиров с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Еще одна авария произошла в 12:15 в Новониколаевском районе Волгоградской области. 37-летний водитель ВАЗ-2112 ехал по трассе Новониколаевск – Мирный. Мужчина выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с «Ладой Приорой». В результате аварии водитель «двенадцатой» погиб, водитель «Приоры» и его пассажир, а также пассажирка ВАЗ-2112 с различными травмами оказались в Урюпинской ЦРБ.

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